La revista Caras, en el centro de todas las críticas y rechazos: mirá por qué

La Revista Caras, una de las publicaciones que aborda de vida de los famosos con más lectores a nivel nacional, se convirtió súbitamente en el blanco de críticas y rechazos en las redes a raíz del foco elegido en su última tapa en la que aparece Máxima Zorreguita, reina de Holanda, y su hija Amalia.

La publicación resaltó el aspecto físico de la menor en un título que no dejó lugar a dudas: “La hija mayor de Máxima de Holanda luce con orgullo su look ‘Plus Size’”. Al poco de entrar en circulación, la portada empezó a generar rechazo e indignación en tiempos de que varios frentes abogan por terminar con los estándares de belleza, principalmente hacia las mujeres.

LA TAPA DE ESTA SEMANA - La hija mayor de Máxima de Holanda luce con orgullo su look "Plus Size". ¡Mucho más!https://t.co/Xy5iyfnlKN pic.twitter.com/nzaLaXO3Qg — Revista Caras (@caras) July 22, 2020

“¿De verdad ponen en tapa el talle de una persona? Esa chica no es plus size y se lo fuera es tan irrelevante... No se entiende como quieren vender una revista con un título tan nefasto”, fue uno de los comentarios volcado por un usuario en las redes.

Pero no fue el único que con total énfasis exhibió su enfado con Caras: “Título malicioso y discriminador. Incitan al bullying. Les debería dar vergüenza y tendrían que pedirle disculpas a esta niña por querer avergonzarla. Un seguidor menos” y “Así siguen fomentando el bullying, título de 1985”.

Tiempo atrás Amalia había sido también protagonista de una nota por buscarse un trabajo para ganar su propia plata, pero en esta ocasión lo fue por su aspecto físico y eso fue el gran detonante.