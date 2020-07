"Es la única que tengo": Karina Jelinek y su rápida respuesta ante un doloroso comentario

Karina Olga está a unos dias de comenzar su paso por el tan aclamado "Cantando 2020", y luego del escándalo que protagonizó al dejar de lado a su soñador y sin trabajo, Karina se volvió punto de críticas.



Entre mensajes y declaraciones ella dejo ver muy claramente que fue una decisión tomada al momento de decidir sobre el futuro de ella y quien había sido designado para cantar como pareja.



Alejada de tal escandalete, la morocha publico en su intagram una foto muy tierna junto a un osito que recibió como regalo, y la postal es en primer plano lo que deja ver su mirada infinita.



Pero una de sus seguidoras no estaba de acuerdo y le comentó: "Esa mirada esos ojos no me gustan! Una lástima" y la morocha, con gracia pero directa le respondió: "ok, es la única que tengo"



¿Qué opinas de este tipo de agresiones entre seguidores-celebrity? ¿Son validas por su exposición o lastiman mucho?