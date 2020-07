Sobre sábanas muy blancas: Maca Rinaldi abrió su intimidad para mostrar sus...

View this post on Instagram

En estos 100 y no su00e9 cuantos du00edas mu00e1s de cuarentena volvu00ed a ver una pelu00edcula que te envuelve de una cosa buena... u201cLa Sociedad de los Poetas Muertosu201d El profesor John Keating, encarnado por Robin Williams, es un personaje de esos que se au00f1oran y que dejan huella. Gracias a u00e9l por tan brillante composiciu00f3n. La pelu00edcula entera estu00e1 llena de mensajes y enseu00f1anzas, es noble, es hermosa... Y la escena final, una de las mu00e1s recordadas del cine, es verdaderamente emocionante. Amo estas pelu00edculas. u201cMe he subido a la mesa para recordarme a mu00ed mismo que debemos mirar las cosas de una manera diferente. El mundo se ve distinto desde aquu00ed arriba. Si no me creen, vengan a probarlou201d John Keating.