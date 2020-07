Se pudrió…: ¿Qué dijo Juana Viale sobre un posible regreso de Mirtha a la TV?

View this post on Instagram

En este episodio me acompau00f1an @lolitalatorre, @lucasspadafora, @ferminbo y @natisaal. Estrellas de las redes sociales que me cuentan cu00f3mo se transformaron en influencers. . #julio #influencers #cuarentena #historiasdecuarentena #juanaviale #webshow #quedateencasa #yomequedoencasaud83cudfe0 #couwntdown #unidosvamosasalir