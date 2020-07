A corazón abierto, Nazarena Vélez y un dramático video recordando a Fabián Rodríguez

En la filmación, la actriz se animó a recordar y contar el motivo por el que Fabián Rodríguez decidió terminar con su vida en marzo de 2014.



La actriz reconoció que a su marido ene se entonces lo habían estafado en un negocio y que por eso hasta llegó a perder su casa por las deudas.

“La luché como todos, día a día, noche a noche. Pero una vez fue el golpe más duro. Me he quedado sin trabajo y la he remado. Nunca estuve al borde de quedarme en la calle o desesperarme".