¿Por qué Cinthia Fernández tuvo que decir que con su cuerpo hace lo que quiere?

Saben cual es la diferencia entre ambas fotos??? . Si contestaste u201cque estu00e1 en bolasu201d , la respuesta es incorrecta.... la diferencia no existe; saben porque? Porque el ser buena gente, el respeto hacia el otro, la educaciu00f3n , el amor y las infinidades de valores que tienen las personas se llevan adentro. El cuerpo es un envase , puedo mostrarlo y puedo taparlo, y de hecho pase por todos los estadios; pero saben que ? eso no me forma como persona, ni le da a un tercero la herramienta para juzgarme. Con mi cuerpo hago lo que quiero, lo muestro o no ,si se me canta, pero eso no da derecho a la violencia de gu00e9nero que recibu00ed hoy lamentablemente en el programa @showproblemac9 de parte de este sujeto cuyo nombre y apellido es Marcelo Lamorte y al cual repudio totalmente. Pero saben que lo hermoso de todo esto es que sirviu00f3 para enseu00f1ar... enseu00f1ar a pobres hombres y mujeres q lamentablemente piensan y se expresan igual, aunque admito y van formando parte de una gran minoru00eda . Por eso les dejo acu00e1 el Instagram del seu00f1or, no para que lo sigan ,sino para que asu00ed como el nos enseu00f1o hoy lo que NO se hace, Uds le enseu00f1en Lo q Si se debe hacer @marcelolamorte .... asu00ed q explayense . mujeres u2764ufe0f#machismoymisoginia #novamas . Gracis por todos sus msj y por el apoyo de todo el equipo de laburo @ngmagaldi @micaviciconte @silvinalunaoficial @josemariamuscari , Camaras, produccion todosu2764ufe0f y a la gente , y amigos que siempre estu00e1n