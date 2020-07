Pelea sin fin: ¿Sol Pérez llamó a Romina Malaspina tras su paso por PH?

Tras el positivo de coronavirus de Andy Kusnetzoff, Romina Malaspina, que estuvo en el programa, debió hisoparse.

El test dio negativo, y la ex Gran Hermano se quedó traquila.

Malaspina comparte con Sol Pérez las últimas cuatro horas informativas del Canal 26, por lo que se esperaba un llamado, o cierta preocupación.

Pero la polémica que estalló entre ellas semanas atrás parece que sigue encendida.

"No, Sol nada. Me tiene bloqueada. Me tiene bloqueada en Instagram y en Twitter. Fue al otro día de lo del top, no sé por qué rara cuestión me bloqueó", señaló Malaspina, dejando en claro que la ex chica del clima no la llamó para ver cómo estaba.