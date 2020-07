Pampita reveló el mensaje privado que le envió a Flor Peña tras renunciar al "Bailando 2020"

View this post on Instagram

Te la canto con el alma. Seu0301 que vas a escucharla aunque no te pueda ver. Te amo por siempre. u201cINMORTALu201d Ya no serau0301s abrigo en el friu0301o y no serau0301s la luna en mis noches Ya no serau0301s la risa ni el llanto, y no serau0301s respuesta cuando sangre. Tan sou0301lo serau0301s el viento que susurre en miu0301. Ya no serau0301s guardiau0301n de mis suenu0303os ni el horizonte de mi extenso mar, ya no serau0301s mi fuerza al levantarme tampoco el agua que calme mi sed. Tan sou0301lo serau0301s la luz en miu0301, y aunque me cueste aceptar que ya no estaras, tu amor en mi vivirau0301. Gracias @marianooterook por esta tremenda muu0301sica que compusiste. Te admiro y te quiero. . ud83dudd19 @renberecoechea u0026amp; @eduproy