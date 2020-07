Kate Rodríguez tiró un video 2x1 que se mueve todo

View this post on Instagram

Debido a que se generu00f3 mucho revuelo y todos me piden una opiniu00f3n o una nota, voy a usar mi cuenta de IG para expresar mi pensamiento. Creo que Argentina esta demasiado fragmentada entre dos pensamientos politicos opuestos, quiero dejar en claro que soy 100% APOLITICA. Sinceramente creo que el Seu00f1or Lanata @lanataenel13 @ppt_oficial no quiso usar mi imagen de forma patriarcal haciendo un chiste un poco machista, pertenezco al medio y conozco el #showbussiness pero tampoco puedo pasar por alto que juzgar la capacidad de una persona por si usa Anteojos o tiene unos kilitos de mas (dependiendo para quien) no me parece apropiado, la opiniu00f3n, el pensamiento y la inteligencia no tiene nada que ver con el u0026#34;Looku0026#34; de una persona. Respeto la trayectoria periodu00edstica del Seu00f1or Lanata, pero me solidarizo con la mu00e9dica Carla Vizzotti valorando su integridad moral y su lucha contra este virus berraco que tanto nos esta dau00f1ando como sociedad. Creo que la u00fanica forma de ganar esta guerra es uniendonos mas que nunca.