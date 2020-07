"¡Hay que bancársela!": Mirá la tremenda respuesta de Marcela Tauro tras las críticas por su joven novio

La relación de la panelista con Martin Bisio de 33 años, el hombre con el que volvió a apostar al amor desde hace más de cuatro años, está en uno de los mejores momentos pero Marcela Tauro de 55, reconoció que no fue fácil llevar adelante esta historia.



Así lo dejó muy en claro la periodista en medio de un debate en el programa Fantino a la tarde: “El amor no se encuentra tan rápido, chicos. Somos todos grandes, ¿cuántas veces se enamoraron?”, indagó a sus compañeros.

Pero al hablar de su caso en particular, Tauro aseguró que su corazón latió fuerte por un hombre dos veces y remarcó:



“Ahora lo vivo de otra manera. Yo me la jugué. Tengo 55 años y mi novio tiene 22 años menos que yo. Y tenés que bancarte que todo el mundo opine .Está mejor visto que el hombre salga con una pendeja, pero la mujer no porque te dicen que lo mantenés y un montón de otras cosas. Y van a hacer 5 años que estoy de novia. Me costó y me tiré a la pileta”.