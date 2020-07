"Hago lo que quiero con mi cara, mi cuerpo y mi…": Cande Tinelli se defendió sin filtros

La hija de Marcelo Tinelli y cantante pop del momento subió una foto de un primer plano donde se le ven 3 tatuajes en la cara y un rapado casi a cero en el costado de su negra cabellera. Al ser criticada, salió a responder con artillería pesada.



"De novia conmigo misma" fue la frase que uso para contar que estaba separada de su último novio, con quien compartió la cuarentena en Esquel y de quien se distanció al llegar a Buenos Aires, al igual que su papa de Guillermina.

La joven fue bardeada al subir una foto de frente y en primer plano donde muestra sus tres tatuajes de su cara y un rapado tremendo donde la acusaron de " Chica de plástico" A lo que la morocha respondió sin tapujos.



"Bebes, me importa CERO lo que dicen. Hago lo que quiero con mi cara, mi cuerpo y mi ogt. Si quiero mañana me hago la cara de pepe grillo. Sigan criticando que me dan importancia y me iluminan. Gracias".