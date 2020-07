El escándalo que viene: ¿Sol Pérez bloqueó a Romina Malaspina en las redes sociales?

Las conductoras estrellas de Canal 26, de sendos noticieros nocturnos, están de los pelos nuevamente.

Todo comenzó cuando Romina Malaspina apareció en su segmento con un brutal modelo sin corpiño debajo, y la iluminación del estudio la mostró destapada, a pesar de las pezoneras que llevaba debajo.

Comenzaron las comparaciones con Sol Pérez y la ex chica del clima protestó airada, aduciendo que ella no necesitaba desnudarse para hacer roncha en televisión.

Malaspina retrucó, hubo dimes y diretes, y todo quedó en un entreverado pedido de disculpas mutuo y reconocimiento de la admiración que una profesa por la otra.

Pero parece que no había demasiada sinceridad en todo eso.

Ahora la chispa saltó por el lado de Sol Pérez, que aparentemente habría bloqueado a Malaspina en sus redes sociales.

Cuando le preguntaron a la rubia si era cierto, contestó que "yo tengo ahora un chico que me maneja toda la parte comercial de mi Instagram. Leo comentarios, contesto, soy re de subir historias y todo. Pero toda la parte comercial me la maneja una empresa que tiene mi Instagram y ellos ven qué es lo mejor”.

"¿No le dijiste al pibe que te maneja las redes ‘a esta bloqueala’?”, le insistieron.

"No, no, no. Para nada. Quieren crear una guerra que no existe, por lo menos de mi parte. Sí me molestó en su momento que las redes sociales me ataquen a mí por algo que había hecho otra persona”, concluyó Pérez.

¿Será?