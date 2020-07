Crecen los rumores: ¿Sol Pérez bloqueó a Romina Malaspina en sus redes?

Los rumores de una supuesta rivalidad entre Sol Pérez y Romina Malaspina por la explosiva popularidad de la presentadora de noticias del polémico top, se mantiene como tendencia en las redes sociales.



En una entrevista en el programa Confrontados, la ex chica del clima, Sol Pérez, habló sobre un supuesto bloqueo en sus redes a la nueva estrella del Canal 26, y responsabilizó a un encargado que supuestamente se haría cargo de sus redes.



"No sé, yo no manejo mis redes sociales", dijo Pérez ante la pregunta del panel bastante picante. "¡Qué mentirosa que sos!", le dijo Marina Calabró pero la entrevistada no se hizo cargo.



"Yo tengo ahora un chico que me maneja toda la parte comercial de mi Instagram. Leo comentarios, contesto, soy re de subir historias y todo. Pero toda la parte comercial me la maneja una empresa que tiene mi Instagram y ellos ven qué es lo mejor".



Según respondió la hermosa Sol Quieren crear una guerra que no existe, por lo menos de su parte. Pero aclaró que "Sí me molestó en su momento que las redes sociales me ataquen a mí por algo que había hecho otra persona", dándole cierre al tan recurrente tema.