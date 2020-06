Una artista sanjuanina se robó todas las miradas con una 'espejera' muy bien calculada

View this post on Instagram

Lindo ser parte del ciclo de producciones hechas en casa de @marieclairearg por @las.carcavas ud83cudf31 Lindo compartir pensamientos, enojos y quereres. Ando hecha un manojo de sensaciones, sensible y contradictoria, supongo que como algunxs de ustedes, en estos diu0301as en los que todo se potencia. Creo que eso se muestra muy poco por acau0301 en las redes, aparece poco en las revistas de moda o u201clifestyleu201d y si se menciona, que quizau0301 no la esteu0301s pasando tan bien porque hay cosas que nos hacen ruido o por un contexto sumamente jodido como eu0301ste, suele estar enfocado en como hay que pilotearla, tranformarlo en algo bueno y pasarlo sin que eso nos arrugue o estrese tanto. Ni hablar que a la u201cpiba lindau201d NUNCA le preguntan por ese tipo de cosas. No teneu0301s ni siquiera la chance de profundizar, repensar ni cuestionar(te). Mejor hagamos tutoriales de belleza...bocha de likes!!! El u201cestar bienu201d se me vuelve por momentos una tarea agotadora, NO LLEGOOOO! Y quiero que esteu0301 todo bien con eso! No seu0301 si voy a sacarle algo bueno a todo esto, no seu0301 si voy a salir fortalecida y mejorada de la cuarentena, pero si se que estau0301 ocurriendo, que me atraviesa y me sacude. Porque se siente groso. Un poco de esto hablo con @nicofreijo en @marieclairearg y no seu0301, esto a miu0301 me dan ganas de compartirlo. Podeu0301s leer la nota completa en www.marieclaire.perfil.com . . . . @kostumeba @regina_cosmetics @multitalentoficial Las fotos preciosas me las sacu00f3 @matias.feldman u2764ufe0f #lascarcavas #vivilascarcavas #marieclairelascarcavas