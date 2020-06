¡Imparable!: El tremendo cambio de Sofía "Jujuy" Giménez después de Del Potro

View this post on Instagram

Por suerte ella siempre estu00e1. A veces, simplemente no quiere salir a jugar. Pero es hermosa, sanadora. Tiene como un brillo especial. Quizu00e1s, ni se imaginan todo lo que con ella pueden transformar. Y lo mejor de todo? ES GRATIS y de libre acceso para cualquier ser humano ud83eudd23 Sin dudas, me representa ud83dude48. Asu00ed que, querida sonrisa, hoy te celebro ud83dude0d!!! Y los invito a ustedes amigos instagrameros, a sacarla a pasear! Tengan TODOS un FELIZ DOMINGO ud83dudcabud83eudddaud83cudffbu200du2640ufe0f