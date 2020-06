Un horror: otra famosa actriz argentina confesó haber sido víctima de abuso

La actriz Gloria Carrá sorprendió a todos al revelar en un programa radial que fue víctimas de abuso sexual durante su adolescencia.

"Yo creo que esas cosas no se archivan nunca, es algo demasiado violento tener 18 años y que abusen de vos. Nunca se sabe qué va a pasar con eso. Esa mecha está prendida y puede explotar en cualquier momento", comentó Gloria en los micrófonos de La Once Diez/Radio de la Ciudad

La actriz prosiguió su participación en el programa 'Agarrate Catalina' diciendo: "No sé qué puede pasar, porque realmente no sé qué me va a pasar en la cabeza y en el cuerpo con estas situaciones que no se archivan. Ahora no tengo nada en mente, pero puede pasar en cualquier momento que eso explote”.

Asimismo, Carrá aseguró que su pasión por la actuación y la posibilidad de ejercerla la ayudar a superar momentos tan difíciles como el que reveló en el aire de la radio.