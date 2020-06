El vestido de Juanita Viale dio que hablar: ¿con qué lo compararon?

Juanita Viale viene reemplazando en la conducción del programa de los almuerzos, y las cenas, a su abuela Mirtha Legrand.

Con suerte diversa, está claro que no tiene la cancha que sí tiene su predecesora.

Pero la bellísima joven lo suplanta, si no con carisma o sapiencia, con belleza.

Y dentro de esto juegan un rol clave los modelos extraordinarios que presenta emisión a emisión.

"Acá yo con un vestido hermosísimo que me hizo Jorge Rey, que es espectacular. Mi hermano me dijo el piropo más lindo desde que llegué, que es que parezco una muñequita de mazapán. Es un vestido muy lindo que está hecho todo con flores hechas a mano, bordadas en cristales, así que una princesa total, últimamente mi look es princesístico", señaló al ingresar al estudio, sin obviar la comparación fraterna.