¡Bomba!: Cinthia Fernández es todo terreno y ahora…¿quiere ser diputada?

Son varias las estrellass del mundo del espectáculo y el entretenimiento que han dado el paso hacia el difícil mundo de la política. Desde Brandoni, el gran Nito Artaza y la más reciente Amalia Granata ,hasta el bombazo de que podrían ser seguidos por Cinthia Fernández.

Así lo contó en primera persona la actual panelista de El show del problema en un Insta live a Ángel de Brito y Maite Peñoñori.

Cinthia Fernández recibió la propuesta de ser candidata a diputada en las próximas elecciones en representación del partido Unite por la Familia y la Vida, que tiene en sus filas a Amalia Granata. La propia Cinthia contó cómo se dio el ofrecimiento:



“Mostré los mensajes porque después los sin vida dicen que invento para hacer prensa.Ustedes saben que me pasan muchas cosas raras así que pasaría del hilo dental a hacer política. ¿Por qué no?”, comentó toda desinhibida.



“Estoy en el mismo partido que Amalia, la alianza sería Amalia-Fernández, jajaja. Sí, lo analizo, por qué no, soy sincera y sé que no tengo preparación política, pero también puedo aprender. Depende de la propuesta que me hagan. Si me interesa, lo hago”, completó la bailarina.