Así reaccionaron las redes tras la separación de Marcelo Tinelli

El conductor Marcelo Tinelli confirmó en su cuenta de Instragram que se separó de la empresaria textil Guillermina Valdés y las redes sociales se llenaron de reacciones a la noticia.

A través de sus historias de Instagram, Tinelli anunció el fin de la relación, que se había rumoreado durante los últimos días. “Hola a todos quería contarles que con Guillermina, estamos atravesando una crisis y hemos decidido separarnos, después de estos casi 8 años maravillosos que vivimos", señaló.

Y resaltó: "Sentimos que es lo mejor para los dos, y compartiremos un hijo maravillosos y amado, que va a tener siempre a sus papás presentes. Mil gracias a todos por el amor infinito que nos dan en todo momento. Los quiero”, finalizó la publicación que dejó sin palabras a sus seguidores.

La separación llamó la atención, ya que desde el comienzo de la cuarentena obligatoria la ahora ex pareja había estado junta en Esquel, a donde viajaron el día anterior al comienzo del aislamiento. Semanas después regresaron cuando el Gobierno permitió los traslados para quienes se encontraban lejos de su hogar habitual.

No obstante, días atrás fue el periodista Ángel de Brito el que anticipó la información, asegurando que existía una crisis y que hubo varias peleas en el último tiempo.

El anuncio no tardó en inundar las redes sociales, donde los usuarios se volcaron a comentar el tema de forma masiva. Muchos de ellos apelaron al humor con una supuesta reacción de Sebastián Ortega (ex pareja de Valdés y ex amigo de Tinelli) a la noticia o frases como: "Se separó Tinelli: esto confirma que la cuarentena es imposible hasta en un 19 ambientes con terraza, sum y gimnasio".

Se separó Tinelli: esto confirma que la cuarentena es imposible hasta en un 19 ambientes con terraza, sum y gimnasio. — Die Sampayo (@DieSampayo) June 28, 2020

Gente calculando cuántas veces se separó Tinelli pic.twitter.com/V9scGp8hXZ — Camila NesauD83DuDC14???? (@sarin10ok) June 28, 2020