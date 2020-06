¡Qué dolor!: Romina Malaspina asegura que no colgó de los "h... de nadie"

La ex Gran Hermano Romina Malaspina apareció conduciendo un segmento informativo en Canal 26 con un top calado, y sin corpiño.

Esto que parece información viejísima tiene apenas días.

Alguien osó compararla con Sol Pérez, la chica del clima que supo ganarse un lugar en los medios apelando, entre otros atributos, también a un físico despampanante.

Enojadísima, Sol Pérez gritó a los cuatro vientos que ella no necesitaba mostrar los pechos para tener un lugar en la TV argentina.

Y Malaspina le respondió duramente aunque luego trató de bajar el tono y admitió que sentía respeto por su colega.

Con la que no tuvo miramiento fue con Agustina Kämpfer que también la criticó.

Sobre ella fue terminante: "No puede hablar de nadie. No sé cómo Kämpfer tiene el tupé de hablar de mí. Yo jamás me colgué de los huevos de nadie para salir en televisión. Hice mi carrera sola ni siquiera se me conoció algún romance con ningún famoso".