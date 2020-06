Sol Pérez, muy dura con Romina Malaspina por el top: "Una cosa es vestirte sexy y otra es..."

El top que usó Romina Malaspina para dar la noticia la semana pasada sigue dando que hablar y ahora fue una compañera de Canal 26 la que le dedicó una fuerte crítica.

“Hay un límite. Una cosa es vestirte sexy y otra cosa es lo que pasó el otro día. Yo no lo hago. Me esfuerzo todas las noches en hacer un buen trabajo, en superarme y en poder ser mejor. Tener la nota del día. No quiero bajar el laburo de mi compañero. Todos sabemos cómo es esto, no vamos a ser hipócritas. Sabemos que depende del estilo tengas, o la imagen que tenga el programa, te dan una nota o no te la dan. Es así", fueron las palabras que dijo Sol Pérez al ser consultada sobre el tema en una entrevista radiofónica.

Infórmense, no es la primera conducción que hago. Yo no hago ninguna conducción en tetas, tengo curvas y no voy a usar una bolsa para que ustedes no se pongan nerviosos. Yo no tengo la culpa de lo que hacen los demás — Maria Sol Perez (@SolPerez) June 18, 2020

Sol también ya había aludido a la polémica que se generó con Malaspina a través de su cuenta de Twitter, intentando despegarse de la ropa que utilizó su colega y que tanta polémica generó.