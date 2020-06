Mica Viciconte estalló contra sus haters y les dedicó un fuerte video: “No le cag… el trabajo a nadie”

Mica Viciconte es una de las modelos e influencers más codiciadas por las distintas marcas en las redes sociales. Permanentemente se la puede ver publicitando los distintos productos en sus posteos e historias. Sin embargo, algunos mensajes la molestaron de sobremanera y por eso salió a cruzar a sus haters que la criticaron.

“Primero, quiero agradecer a todas las marcas que apuestan y que confían en mí. Trabajo sin ningún problema, así que agradecerles y ojalá que trabajemos muchos más”, comenzó la rubia.

Posteriormente, arremetió: “Segundo, no le cago el trabajo a nadie, no necesito pisar la cabeza del otro para tener más marcas, soy segura de cómo soy yo, de cómo trabajo y cómo las marcas saben cómo lo hago”.

Mica Viciconte estalló contra sus haters y las dedicó un fuerte video: “No le cag… el trabajo a nadie” pic.twitter.com/nX8VuqGec3 — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) June 23, 2020

Finalmente, la pareja del ex futbolista Fabián “Poroto” Cubero sentenció: “Por último, no tengo representante. Si me quieren escribir, me escriben como muchas marcas que apuestan, me escriben por privado y yo respondo los mensajes sin ningún problema”.

Al parecer, varios mensajes y comentarios molestaron a la modelo que decidió usar sus historias de Instagram para contestarle a quienes la habían criticado. Mica tiene casi 2.5 millones de seguidores en esta red social y por eso es el blanco favorito por las distintas marcas para que ella las promociones.