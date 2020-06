Una mediática abogada argentina tiene coronavirus

La mediática abogada Mariana Gallego dio positivo para coronavirus y se suma a la lista de famosos que contrajeron la enfermedad en Buenos Aires, en lo que parece ser el pico de la pandemia. La profesional se realizó el hisopado tras notar que había perdido los sentidos del gusto y el olfato.

La profesional, pareja del otro abogado de alto perfil Mauricio D’Alessandro, había notado los síntomas recientemente y este domingo fue a una clínica privada porteña donde le realizaron un hisopado. “Me siento muy bien, los síntomas que tengo son pérdida del olfato, del gusto y me pica la garganta. Encima me llaman todo el tiempo y no paré de hablar desde que se hizo pública la noticia” aseguró Gallego en una entrevista a Teleshow. Mauricio D’Alessandro también se hizo el testeo de forma preventiva, pero en su caso dio negativo.

Según contó a medios nacionales, se dio cuenta recientemente que no estaba percibiendo bien los olores cuando se encontraba arreglando flores en su casa. Luego de esto realizó algunos intentos con perfumes, café y otras flores y finalmente confirmó que había perdido los sentidos cuando tomó una cucharada de vinagre y "fue como tomar agua".

La abogada no está segura de dónde se contagió la enfermedad, ya que en las últimas semanas intentó permanecer en su casa la mayor parte del tiempo. La única sospecha que tiene es por una visita al supermercado hace algunos días.