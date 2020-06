¡Que escándalo! Compararon a Sol Pérez con Romina Malaspina y la ex chica del cima explotó

Romina Malaspìna salió a conducir días atrás en Canal 26 con un top calado, y sin corpiño.

Algunos usuarios se atrevieron a trazar una comparación con Sol Pérez.

El tema tenía que ver con similitudes ineludibles. Las dos son tremendas bellezas, de físicos exuberantes, y ejerciendo el periodismo, o la conducción.

Pero este parangón le pegó en medio del corazón a la ex chica del clima que no se aguantó, y respondió en Twitter: “Yo no muestro las tetas cuando hago una conducción. Y estoy muy segura de mi trabajo y no es la primera conducción que hago. No intentes rebajarme”.

Esta es mi respuesta ante toda la mierda que hablan https://t.co/3CDFDXN43w — Maria Sol Perez (@SolPerez) June 18, 2020

"Infórmense, no es la primera conducción que hago. Yo no hago ninguna conducción en tetas, tengo curvas y no voy a usar una bolsa para que ustedes no se pongan nerviosos. Yo no tengo la culpa de lo que hacen los demás", siguió.

Infórmense, no es la primera conducción que hago. Yo no hago ninguna conducción en tetas, tengo curvas y no voy a usar una bolsa para que ustedes no se pongan nerviosos. Yo no tengo la culpa de lo que hacen los demás — Maria Sol Perez (@SolPerez) June 18, 2020

Y no conforme, concluyó: "Dejen de querer llamarme gato por ser mujer y tener tetas y culo. Estudie, me prepare y desde el que tengo 18 años trabajo en el medio. Gracias a dios hace 3 años me dieron la posibilidad de conducir y es algo que amo”.