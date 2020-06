¡Ojo que se come todo!: Flor Peña está muy golosa frente a la cámara

View this post on Instagram

u00bfGanas de comerse todo? Yo tambieu0301n ud83eudd26ud83cudffcu200du2640ufe0f Peeeero no desesperemos que traigo la soluciou0301n ud83dude4bud83cudffcu200du2640ufe0fu2728 Las cau0301psulas de IP 2 que me recomendou0301 mi doctora @csciales, que te ayudan mucho con la ansiedad. DATO FUNDAMENTAL: Son naturales y muy efectivas. Consultale todas tus dudas a la Doc @csciales. u00a1Las van a amar! u2665ufe0f . PH @samuelganembeauty