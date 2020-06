Lourdes Sánchez emocionó a todos revelando un duro y milagroso momento de su niñez

Lourdes Sánchez, la bailarina que es pareja del productor estrella de Showmatch, reveló en una entrevista con la Once diez una situación traumática que vivió cuando era una niña.

Lourdes tenía sólo 7 años cuando “venía de hacer unas piruetas porque había empezado acrobacia y le estaba mostrando a mis amigas lo que había aprendido. Cuando entramos al aula, siento que la mano se me cierra sola y tengo retortijones en los brazos, me estaba dando una parálisis en el lado izquierdo".

Esta afección la tuvo más de tres años entre internaciones y viajes, desde su Corrientes natal a Buenos Aires, y sus estudios remitidos a un centro especializado en México.

Lourdes asegura que una de las imágenes más tremendas que tiene de aquel momento es el de “todas mis compañeritas mirando”.

Pero la intervención que reveló como clave fue la de una “monita Portuguesa a la que mi madre me llevó a ver”.

Según Lourdes, “Ella me ponía la mano en la cabeza, me rezaba, y así fui tres veces, no me acuerdo su nombre. Cuando vuelven mis estudios de México para ver qué se hacía, dicen que no se veía nada, por obra de Dios desapareció. Nunca más tuve un problema, ni convulsión ni nada más".