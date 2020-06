A Noelia le gusta grabarse en su casa, pero a veces se le va la mano

View this post on Instagram

Y Tu Ya Eres VIP? Si Eres de esos que quieren mas y mas, Sin importarte Pagar mas. Tenemos una Membresia VIP ESPECIAL, solo para esos como tu que quieren ser unVIP Especialud83dude09 Es Valido solo si vives en los Estados Unidos. Debes tener CashApp, Zelle, o Venmo. ud83dude0eEscribe al Inbox: YO Quiero Ser Tu VIP ud83dude0e. *NO ES VALIDO POR AHORA EN AMERICA LATINA NI EN PUERTO RICO.