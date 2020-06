Nazarena Vélez se puso como loca: "Vení y chu...

Nazarena Vélez fue una carta que jugó Mariana Fabbiani para ver si podía levantar el alicaído ráting de su programa en Canal 13 "Mamushka".

La jugada fue en vano, ya que finalmente se confirmó que el envío se acorta, porque no lo ve nadie.

Deja muy abajo el ráting para Telenoche, por lo que quizá pasaría al fin de semana y si no repunta, kaput.

Pero en cuanto a la participación de Nazarena, siempre divertida y chispeante, lo que quedó en las redes fueron críticas absurdas sobre le físico de la ex vedette y productora.

Y Nazarena, que no se calla nada, hizo su descargo: ""Soy Tendencia en Twitter porque mi cu... es grande y porque mi cara es redonda. Me chupan los hu… que no tengo. Lamentablemente, esta es la sociedad de mierd... que les dejamos a los chicos que no les pasa lo mismo que a mí, que están en la etapa en la que yo estuve hace diez años, tomando anfetaminas... Con anorexia y bulimia".

"Seguimos atrasando tanto como sociedad y país... Me divierte que les llame la atención mi culo gigante... Mirá toda la carne que tengo, vení y chupamela... Me siguen llegando mensajes en los que me dicen que estoy matada en la tele... ¡Estoy matada en la vida, chicos! La tele te engorda, pero no soy la misma que hace 20 años... ¿Qué esperaban?", disparó.