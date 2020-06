¡No es magia!: Catherine Fulop es una bomba fitness porque en sus espaldas tiene...

View this post on Instagram

Es importante que esa persona que esta a tu lado te motive a lograr la mejor versiu00f3n de ti. Es trascender la pareja para ser un equipo que hace girar la rueda para que las cosas funcionen. Les confieso que Ova a sido mi gran inspiraciu00f3n, no se si a mi edad podru00eda mantenerme en tan buen estado fu00edsico. El me a ayudado con su ejemplo a llevar un estilo de vida saludable y sin excesos, veo su constancia en el entrenamiento, cosa que al principio de nuestra relaciu00f3n no entendu00eda, de hecho me molestaba un poco, ya que viajabamos a algu00fan lugar y lo primero que hacia era ver si el hotel tenia gimnasio o la cercanu00eda de uno. Aprendemos de la repeticiu00f3n de las cosas. Esto se transformu00f3 en un hu00e1bito, entrenamiento mu00e1s alimentaciu00f3n sana. Por eso aprendi a incorporar batidos de proteinas a mi alimentaciu00f3n. Uso @ampkprotein de sabor chocolate, que es de origen vegetal y me aporta minerales kelatados @quelatok que mejoran mi pelo, piel y uu00f1as. Si te interesan estas proteu00ednas te paso el dato, estu00e1n en las farmacias de todo el pais y en @nutrisuplear . Siempre consulta con tu mu00e9dico antes de consumirla. Se les quiere u2665ufe0fud83eudd8b