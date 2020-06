Misterio desvelado: ya se sabe cuándo vuelve VideoMatch

Marcelo Polino reveló en 'Confrontados' que ya hay fecha establecida para el regreso de 'ShowMatch' a los hogares de todos los argentinos.

"A partir de julio y ni bien esté el protocolo armado arrancaría el 'Bailando'. Esto me lo cumunicaron recién ayer (por el martes) a última hora. Me llamó la producción y me dijo que primero arranca el segmento de humor, pero no sería diario", explicó Polino.

El periodista de espectáculos añadió que el exitoso programa conducido por el 'Cabezón' "arrancaría el segmento de humor en principio hasta que se aprueben los protocolos que ya están formulados"

"Mientras tanto el canal tiene que sacar la programación al aire, así que le pidió a Tinelli que haga un programa de humor", añadió.