Nació Abril, la hija de El Polaco y Barby Silenzi: ¡Hay fotos!

La felicidad invade la vida de El Polaco y su novia Barbi Silenzi. Este lunes recibieron con mucho amor a Abril, la primera hija de ambos. La pequeña nació a través de una cesárea programada y los papis no aguantaron las ganas de compartir la noticia en las redes sociales.

"Hoy es uno de esos días que no me voy a olvidar jamás. En un momento en que el mundo está cambiando y están pasando muchas cosas, hoy 1 de junio de 2020 nace mi tercera princesa y mi corazón explota de alegría. Compañera, amiga, novia... mi amor, Barby Silenzi te amo y me hacés muy feliz. Se las presentamos, ella es Abril", escribió el cantante.

Tanto Barbi como su beba se encuentran en buen estado de salud.