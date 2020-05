“No me rompas las p...”, la tremenda respuesta de Poroto Cubero a Mica Viciconte

Fabián Cubero y Mica Viciconte pasan juntos momentos muy entretenidos y los muestran constantemente a través de sus redes sociales. Se los ve como una pareja muy unida que no se guarda nada.

Sin embargo, las preguntas sobre las posibilidades de que agranden la familia comienzan a repetirse en las distintas entrevistas que brindan para distintos medios.

Con el humor que la caracteriza, la modelo reveló una charla íntima que tuvo con el ex futbolista respecto a la posibilidad de ser padres: “Viste que los hombres le escapan un poco a esas preguntas o tiran un chiste como para zafar. Pero por supuesto que se habló”, indicó Mica en Confrontados.

Además, agregó: “De mi grupo de amigas, tres están embarazadas. Y le dije '¿viste que mis amigas están todas embarazadas? Es como la época'… a ver si lo tomaba como una señal. Y me respondió 'no me rompas las pelotas'”.

Además, Viciconte remarcó que si bien tienen planes de tener hijos, será más adelante. Incluso, advirtió que Cubero estaría dispuesto a darles un hermano a Indiana, Allegra y Sienna, las tres hijas que tiene fruto de su relación con Nicole Neumann.

Por último, Mica indicó: “Él es amoroso. Pero la verdad es que hoy no estoy con ganas de ser madre. Sí quiero ser madre, por supuesto, pero ahora se viene el Bailando y tengo ganas de hacer esas cosas y después a futuro, veremos. Fabi está predispuesto, yo lo cargo”.