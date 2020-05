Flor Peña se probó un jeans frente a la cámara para ver si había engordado y...

View this post on Instagram

Si cuando te vas a poner el jean que siempre te entru00f3 , y ahora no te entra ud83dude44ud83dude44ud83dude44, es un bajon deprimente!!. O tenemos mucha retenciu00f3n de lu00edquido, o nos pasamos de postresud83cudf70ud83cudf68ud83cudf6e, o manejamos un nivel de hidratos en sangre que nos deja infladas!! ud83eudd26ud83cudffcu200du2640ufe0f Pero tranquilas, para todo hay soluciu00f3n.ud83duded1 A mu00ed me funcionan bu00e1rbaro los tratamientos de mi Doctora @csciales que para esos ataques de comerme TODO en esta cuarentena me recomendu00f3 especialmente las u0026#34;IP2u0026#34;. Yo las acompau00f1o con actividad fu00edsica , duermo bien, estoy en contacto con la naturaleza y sigo una dieta antiinflamatoria ( mi gran aliadaud83cudf1fud83cudf1fud83cudf1f ). Los comprimidos de u0026#34;IP2u0026#34; vienen con una DIETA DESINFLAMANTE (de regalo ud83cudf81ud83cudf81ud83cudf81ud83cudf80) para potenciar los efectos , donde abundan los alimentos ricos en sustancias que reducen la inflamaciu00f3n y promueven la reparaciu00f3n celular. Entru00e1 a su pu00e1gina y consulta como conseguirlas , te van a explicar TODOOO @csciales #desafiodeljean #jeanchalenge