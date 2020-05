Nati Jota se subió demasiado la pollera y se la mira como si...

View this post on Instagram

Una semana para mi cumpleau00f1os, quu00e9 te parece? El 26 cumplo 26, nunca me va a volver a pasar ud83eudddcud83cudffcu200du2640ufe0f No tiene nada de loco o especial pero siempre me gustan las cosas que pasan una sola vez, o por primera vez, o por u00faltima vez ud83cudf1e De sensible y buscacuentos, nomu00e1s ud83dudcab Sobre cumplir en cuarentena no digo nada porque hace 60 du00edas que estu00e1 cumpliendo gente encerrada asu00ed que ya dijeron mil cosas. Rt a todo ud83dude39