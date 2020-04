Explotó Tinelli contra Clarín: "Me trataron como un p..."

Puede convertirse en la bomba mediática de la jornada: Marcelo Tinelli se cansó y explotó con el Grupo Clarín, al que denunció de "hostigamiento" y de "un ataque sistemático" contra su persona en los últimos tiempos.

El creador de ShowMatch, aprovechó una entrevista en el programa radial de Luis Novaresio en La Red, para hacer saber su descontento y más aún en las últimas horas cuando en un artículo de Clarín se lo señaló por hacerse llevar pertenencias bajo el calificación de ‘vuelo humanitario’”.

"No llego a entender el por qué de tanto hostigamiento. En 2006, cuando fue el Mundial de Alemania, me pasó lo mismo. No lo puedo creer y me parece muy injusto. No está bueno seguir mintiéndole a la gente de esa manera. ¿Clarín miente? Sí, y esta vez el título lo pongo yo. Si yo me pusiera a hablar de las denuncias que tiene el Grupo Clarín, no termino el día", comentó Tinelli, quien llamativamente es contratado por el mencionado multimedios para realizar su exitoso programa.

El conductor ahondó en el tema del supuesto viaje irregular y dijo: “Desde que vine a Esquel, se dicen muchas mentiras. Con mi familia jamás violamos la cuarentena. Me pareció muy raro este ataque sistemático. Desde Clarín me tratan de pelotudo desde hace años. Me atacan de manera sistemática y siempre desde el mismo medio. No entiendo por qué mienten así, no está bueno y es muy injusto".

"El primero que habló de que rompí la cuarentena fue el Grupo Clarín. Después me trataron dos veces de pelotudo. Yo no abandoné nada, además tengo libertad para moverme como periodista. Que haya llegado un vuelo a Esquel con una valija con medicamentos es verdad. Eran para mí y para mi hija””, agregó el Cabezón un marcado tono de enojo, aclarando que lo pagó de su bolsillo.