¡Imperdible! Flor Peña desafió a Messi con un video que se volvió viral

Flor Peña es una más de las famosas que se ha sumado a la ola de posteos en las redes que incentivan a las personas a quedarse en sus casas cumpliendo con la cuarentena obligatoria para prevenir el contagio del coronavirus.

La actriz se ha tomado de manera muy seria la situación que atraviesa el país con la llegada del virus, es una ciudadana más que ha mostrado su preocupación por el tema y quiere que todos respeten las medidas dictadas por el presidente Alberto Fernández.

Así es que Peña no encontró mejor forma de alentar a sus seguidores a hacerlo, compartiendo un video que logró en cuestión de minutos, casi un millón de reproducciones.

La famosa de 45 años, decidió filmar junto a su pareja, Ramiro Ponce de Léon, un audiovisual donde aparecen ambos realizando una rutina de entrenamiento en la comodidad de su hogar.

“YO ENTRENO EN CASA. ¡BASTA MESSI DE COPIARME!”, escribió Florencia junto al clip que recibió miles de comentarios al instante de ser publicado.

Pero ese no fue todo el mensaje de la ex jurado del Bailando, también agregó una dedicatoria para otro reconocido jugador de fútbol: “CR7 (Cristiano Ronaldo) también va para vos 😒. Gracias @ivancurdi por la rutina online 💪🏻 No me quedó otra que hacerlo con Ramiro 🤦🏼‍♀️😂 #YoMeQuedoEnCasa”.