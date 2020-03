¡Noooo!: Nicole Neumann se fotografió masajeándose en la bañera y se descontroló todo

View this post on Instagram

Que mejor momento para el Spa en casa !!!!! Yo pasu00e1ndole la galvu00e1nica corporal para mejorar la piel, estru00edas etc.Podes usarla en piernas, panza y tambiu00e9n viene la facial !!!! Ponete en contacto con los chicos de @cuidartucuerpo que la tienne claru00edsima para la toda la info !!! #Quedateencasa #Cuidate #Cuidaalosdemas #concienciaplena #prevenciu00f3n u2764ud83cudfe1