¡Qué hermosa caradura!: con tal de verla, Nati Jota confesó que...

View this post on Instagram

Se estrenu00f3 Bloodshot!!! Para los fanu00e1ticos de los cu00f3mics, estu00e1 basada en Valiant Comics y la protagoniza VIN DIESEL. Yo ya la vi pues me colu00e9 en la avant premiere (jaa) y estu00e1 buenu00edsimaaaaa. #Bloodshot @sonypicturesarg