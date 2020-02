¡Ay ay ay!: mirá lo que hace Mónica Farro en el ascensor

Mónica Farro volvió a encender a sus seguidores de Instagram con un boomerang que enloqueció a todos.

“Vamos a la playa, oh oh oh oh” publicó la vedette junto a un mini video en el que se la ve en bikini arriba del ascensor.

La Farro, más allá de su escandalosa pelea con Sol Pérez, está firmando una gran temporada teatral en Carlos Paz con la obra 'Veinte Millones' y, sin lugar a dudas, eso le sienta muy bien.