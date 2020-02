¿Qué te pasó?: la impactante foto de Nati Jota que está dando que hablar en Instagram

View this post on Instagram

Entrenar cuando se acabaron las vacaciones, eso es perseverar posta! Ya no es por la bikini, es por mu00ed y porque la clave es no abandonar. Por lo bien que me siento... seru00eda este el tercer au00f1o que entreno todo el au00f1o!! No hay cambios mu00e1gicos, hay procesos. Yo no creo en los procesos, soy muy ansiosa, quiero ver resultados YA o creo que no existen, pero en este su00ed. Y como veru00e1n que se escapa de mi cartera, me ayuda @metabolic.ok que sumado a buena alimentaciu00f3n, y a esta conducta de entrenamiento, suma a un cuerpito sano y deportivo ud83dude4cud83cudffd #Metabolic #CLA #VerteComoQueru00e9s