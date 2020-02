View this post on Instagram

El burro adelante para que no se espante !!!!ud83dude06 Solo me sentu00ed feliz que a pesar de estar u0026#34;paradau0026#34; casi un mes en Diciembre cuando fue la lesiu00f3n de mi rodilla, despuu00e9s vinieron las vacaciones (aunq es Disney creo que caminamos casi 9hs diarias literal) , volvu00ed y empecu00e9 a hacer spinning un poco y algo de yoga, dentro de las posibilidades previas a una operaciu00f3n de rodilla, que es uno de los grandes sostenes de nuestro cuerpo !!!!Hoy operada hace 4 du00edas, con alimentaciu00f3n casi 100x100 vegana (que tbn es muy cuestionada) puedo confirmar que el cuerpo tiene memoria, que con una constancia y disciplina mu00ednima se puede !!!!!!!(ejercicio al menos 3 veces x semana y una alimentaciu00f3n sana y rica ). Hay que quererse, cuidarse, y todo el au00f1o !!!!No solo los meses previos al verano !!!!! Ya contando los du00edas para poner mi cuerpo en movimiento otra vez !!!!Yoga, bailar, Sup....me cambia el humor !A ustedes ?? Que los motiva ? Como se cuidan ??u2665ufe0f