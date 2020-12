Otra baja en “Intrusos” que destapa un nuevo escándalo: ¿quién se va?

Se trata del periodista Damián Rojo, quien anunció que se va del ciclo de América, tras cuatro temporadas desempeñándose como panelista.

Confesó que su salida fue consesuada con la producción y que no continuará en el emblemático programa de espectáculos conducido por Jorge Rial. Sin embargo, su contrato laboral termina en febrero de 2021, pero no habrá renovación.

"Arreglamos que sigo, así como estoy hasta que termine mi contrato. Es decir que, en realidad, lo que hacemos es no renovarlo. Es eso, nada más. Está todo bien, pero yo prefiero estar en el panel. Y se dio que ahora no estoy en el estudio. Sigo trabajando hasta fines de febrero haciendo producción y saliendo por Zoom o haciendo algún móvil cuando la noticia lo amerite y cuando se pueda. Pero todo bien con todos. La verdad que no hay conflicto ahí"