El "palo" está cerca y en Masterchef se terminó el amor: los participantes se dan con todo

MasterChef Celebrity sigue liderando el rating en la televisión Argentina. En la segunda parte del 2020 hundió a programas como el Cantando 2020 y al propio Jorge Lanata. A poco tiempo de que finalice el reality, los famosos viven una interna que a Telefe se le fue de las manos. En la última edición, varios de los participantes protagonizaron un tenso momento que dejó al conductor Santiago del Moro, y los miembros del jurado Damián Betular, Germán Martitegui y Donato De Santis con la boca abierta.

Creer o reventar, y tal y como nunca había sucedido hasta el momento, varios de los famosos que todavía están en carrera por quedarse con el título de MasterChef vivieron una pelea. Se trata de Vicky Xipolitakis, Analía Franchín, Belu Lucius y El Polaco, quienes soltaron algunos comentarios verdaderamente picantes.

El conflicto se desató en medio de la búsqueda de productos en el supermercado, que suele darse antes de que los participantes comiencen a cocinar. Vicky Xipolitakis se olvidó de tomar un queso rallado y le pidió ayuda a Belu Lucius que le hiciera el favor de agarrarlo. Sin embargo, cuando la influencer tuvo la oportunidad, no pudo hacerlo y Analía Franchín se metió en el tema en cuestión: "Belu, hacé la tuya".

La interna que viven los participantes de MasterChef Celebrity:

Luego del accionar de Analía Franchín, que le aconsejó a Belu Lucius que no ayudara a Vicky Xipolitakis, la vedette estalló de bronca en MasterChef: "Me sorprendió la actitud de Analía porque yo siempre trato de ayudar a todos. Obvio que no voy a perjudicar a nadie. Si pueden me dan una mano… Pero cada uno piensa distinto y es como es".

Franchín se defendió y expresó: "Belu estaba buscando algo y no llegaba. Estamos en una instancia en la que te olvidás un ingrediente y estás jodido. Tenés que ser buena compañera con Belu. Si ella deja de agarrar algo para agarrar lo de Vicky, después se complica ella".

Belu interrumpió y manifestó: "Ay, Dios mío, estas celebridades… Por favor, relájense".

El Polaco también se metió en la discusión y acotó: "Cocodrilo que duerme es cartera. Olvidate".

Franchín: "Para mí esto es una competencia y si uno no tiene espíritu competitivo, no tiene que estar en una competencia y le tiene que dejar el lugar a otro".

Vicky Xipolitakis: "Creo que si somos pocos, más compañeros tenemos que ser".