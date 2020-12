¡Tremendo año!: Darío Barassi, uno de los más clickeados del 2020

Sanjuanino de pura cepa que triunfa en su carrera artística, Darío Barassi deslumbró gracias a su humor fresco y simpatía desde sus comienzos. Le hace a todo, pero desde que debutó en eltrece con `100 argentinos dicen` se puso en el centro de la escena y alegró a sus seguidores ya que pueden verlo todos los días en la TV.

Dueño de una popularidad indiscutida durante este año, se convirtió en uno de #Los más clickeados 2020, la novena edición de los premios del portal de espectáculos Ciudad Magazine.

Con premio en mano y emocionado, el querido conductor agradeció haber sido reconocido mediante miles de clicks durante este año, lo que no sorprende dado por su increíble relación con el público que lo vió surgir.

"Sí, ¡no puedo creer que me lo gané! Feliz de que vos, viendo el nombre de este gordo, le des click. ¿Qué leyeron? ¿Comentaron cosas buenas abajo? Yo soy de los que se obsesionan y leen los comentarios, eh... Obvio que solo me engancho con el que me dice 'gordo forr...' y no con el del 'genio'"