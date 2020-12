Nati Jota dijo que sus tuits racistas eran solo "para ganar seguidores"

Nati Jota está en el ojo de la tormenta luego de que en las redes sociales la expusieran y recordaran los mensajes que escribió en Twitter durante 2011. Se trata de una serie de comentarios racistas en el que se burla de las personas afroamericanas y hasta le pide al centro de ayuda de BlackBerry que le cambien el nombre al celular por WhiteBerry, ya que “el negro es de raza inferior”.

La influencer reconoció ahora que se despertó envuelta en llamados y notificaciones referidos a la difusión de estas publicaciones que hizo años atrás. Dolida por la situación, pidió disculpas y dejó sin palabras a todos con su insólita justificación: “Quería ganar seguidores”.

“Amancí como el c... porque de repente me están matando por tuits viejos. Siempre supe que estaba la chance de que esto pase. Nunca señalé a nadie por ello, porque entiendo que eran otros tiempos. Son todos unos caraduras en levantar el dedo, exponerme o intentar cancelarme”, comenzó diciendo en sus historias de Instagram.

A pesar de semejante escándalo, la rubia reconoció no estar para nada sorprendida con el escrache. “En cualquiera de las notas que he hecho sobre mi carrera pueden ver que cuando yo arranqué en Twitter tenía 15 años y la moda era (usar) humor negro, que hoy en día no es soportable y súper cuestionable. No digo que antes no. Y yo quería sumar seguidores, me divertía. Y entré en esa. Siempre supe que andaba por ahí. Hoy en día me avergüenza leerlos, obvio. En el 2010 tenía 15 años, naturalmente puedo ser un poco imbécil. Fue hace 10 años: culturalmente y socialmente había un montón de cosas permitidas que, por suerte, ya no lo están”, agregó.

Nati precisó que hacía chistes con la palabra “negro” y hoy siente una profunda vergüenza por haber usado ese término en tono de burla y discriminación: “Me angustia un montón”.

“Yo tengo tuits chotos también, pero vos sabés que no soy mala persona. Yo sé que no soy mala persona. Por eso nunca le levanté el dedo a nadie. Tengo conciencia social. Hacía chistes con temas del ort... Y nadie está libre, pero hoy hay un registro muy evidente de lo que decíamos o pensábamos”, le había dicho la influencer a una amiga después de ver lo que pasó con el capitán de Los Pumas, Pablo Matera, que quedó expuesto por unos comentarios xenófobos que publicó entre 2011 y 2013.

Los “detectives” de las redes sociales se la agarraron contra él luego del frío homenaje que le hicieron a Diego Maradona en el último partido que jugaron. Ahora son varios los famosos involucrados en tuits racistas. Algunos de ellos son Marley, Migue Granados, Úrsula Vargues y Julián Serrano.