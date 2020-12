Destaparon la olla: Nati Jota y Migue Granados son tendencia por su pasado

Migue Granados y Nati Jota se enfrentan a la crítica social luego de que se filtraran Tweets de ambos con contenido sumamente xenófobo, machista, agresivo y violento.

Tanto Jota como Granados no se hicieron eco de semejante exposición mediática, pensando que tal vez los mensajes de los Pumas serían más complicados.

Pero lo cierto es que desde la mañana de hoy son tendencia en las redes sociales, sobre todo en la del pajarito, ya que los archivos filtrados los exponen de manera muy agravante, sobre todo algunos bastante homofóbicos de parte de ella.

Si bien son de años anteriores, cuando no tenían la chapa de “influencers” o quizás no alcanzaban a tantas personas, los dos famosos prefirieron no dar declaraciones acerca del tema.

En esta nota podrás encontrar algunos de los tweets más controversiales de ambos, dedicados a Flor de la V, Juliana Awada, Macri, Wanda Tadei y personas con discapacidad, que alarman a todos los internautas que no se lo perdonaron.