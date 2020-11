Moria se despidió de Maradona con una frase polémica: “Murió dormidito…”

En medio de la conmoción por la muerte de Diego Maradona, amado en la Argentina y en todo el mundo, en Cantando 2020 le rindieron su homenaje. Quienes forman parte del programa, como Moria Casán, recordaron sus momentos más significativos vividos con el Diez.

"Él nunca perdió su niño interior, ¿viste cómo eran sus abrazos? Era como un osito, me da mucha ternura y me parece que tuvo una vida maravillosa. Se equivocó y pagó en la vida, como yo siempre digo: se puede hacer de todo pero pagando las consecuencias. Pero la vivió, la sintió y fue feliz. La pelota dice que le dio todo, me da cosa que ya no está más... Aunque va a seguir estando (en nosotros). De otra manera"

Y cerró haciendo hincapié en cómo murió el Diez, en una habitación y recostado en la cama.

"Quienes lo quieren piensan que ahora va a dejar de sufrir, si él no estaba tan bien... Creo que murió como dormidito, ni se enteró... Dentro del caos tuvo una muerte súper tranquila"