¿Qué bicho le picó? Echarri confesó que quiere trío con Duplaá

Hace más de 20 años que Pablo Echarri y Nancy Dupláa viven una historia de amor. La pareja mantiene la pasión intacta y se atreve a pasar por nuevos desafíos a la hora del sexo. Así lo reveló el actor cuando Jey Mammón le consultó sobre la posibilidad de hacer un trío.

"Con Nancy tenemos muchísima confianza y hemos tocado todos los temas", comentó el actor en diálogo con "Estelita en Casa". Aún así descartó por completo la posibilidad de abrir la pareja. Al respecto advirtió: "El poliamor es tener una relación por fuera. No estoy muy de acuerdo con eso, Estelita. No me bancaría ejercer el sexo por fuera en forma individual. Me daría mucha aprehensión que ella se fuera a su día del poliamor".

También dejó por sentado que le gustaría agregar a un tercero a su cama con su esposa. "Sí me encantaría un trío, una festichola, pero compartiendo con mi esposa. Confianza de por medio con un acuerdo", declaró el artista de 51 años tras afirmar que hasta ahora nunca tuvieron esa posibilidad.

¿Lo harán?