Jorge Rial explicó de que se trató un nuevo incidente cardíaco: "Me explotó el...

Tanta pelea, tanto conflicto, tanto cruzarse a diestra y siniestra, tiene su precio.

El cuerpo volvió a jugarle una mala pasada a Jorge Rial, que sufrió nuevamente un incidente cardíaco.

Ya en 2010 fue operado de insuficiencia cardíaca y debieron colocarle un stent para apuntalar la pared de una arteria. A diez años de aquel duro episodio.

El mismo conductor se encargó de contarlo en su programa, en el que por la afección estuvo presente vía remota.

"Empecé con un pequeño malestar, era una sensación de vacío en el pecho. Los que ya pasamos por un accidente cardíaco nos reconocemos algunos síntomas, pero no sentía nada parecido", dijo.

"Me hicieron un electrocardiograma en el camarín que dio bien, pero con alguna duda que, además, por un problema técnico, no lo pudieron grabar. Pero se tomó la decisión de llamar a mi cardiólogo de cabecera. Me llevó Romina (Pereiro) en el auto al sanatorio, me hicieron otro electro y mi médico ahí ve los resultados y notan algo extraño", precisó.

"Mi médico me recomendó colocarme un marcapasos. Me quedé unos minutos dando vueltas como un trompo. Me pidió que relajara pero que por las dudas el sábado me iban a poner un holter que te mide el ritmo del corazón por 24 horas, lo tuve hasta el domingo y ayer a última hora hablamos con el grupo médico y descartaron lo del marcapasos", aclaró.

"Hoy hablamos con los médicos, aparentemente la cosa está bien, no haría falta el cateterismo. A mí eso me remite a un momento de mierda, es más psicológico que físico", señaló.

Incluso explicó que el miércoles le vuelven a colocar el holter y "si sale todo bien, fue solo un caso aislado y no tendría que pasar por ningún quirófano", confió.