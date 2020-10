Mirá qué peligrosa droga compartieron Alejandro Fantino y Nazarena Vélez

Las anfetaminas tuvieron mucho tiempo presente en la vida de las personas que querían adelgazar, era un ingrediente más, hasta que empezaron a conocerse sus terribles efectos en la salud.

Nazarena Vélez fue una de las víctimas de esta droga que la llevó a tener un paro cardíaco y lo contó en el programa de Alejandro Fantino quien confesó que él también tuvo una dura experiencia.





Nazarena contó que fue adicta por 20 años: “Estuve a punto de morir, mis padres me ayudaron mucho. Tuve como un paro cardíaco. Me había mandado una peor de todas las que me mandaba. Y todo el mundo me decía ´pero como temblás Nazarena´, y yo decía que era porque me dolía la cabeza, metía zaraza zaraza”.

"Se murió mi hermana Jazmín y dije ´¿en serio, con todo lo que hago por estos pibes, por mi familia, me voy a seguir matando? Enterré a una hermana de 21 años, vi tanto sufrimiento en mis papás, mi sobrina de un año y medio se quedó sin la mamá, de un momento para el otro. Yo soy dependiente de mi familia, todo lo que me importa y mis valores está en ellos. Ni que hablar después de lo de Fabián (Rodríguez, su marido que se quitó la vida)”, dijo.



Ante esto el conductor señaló que él también había probado porque era moneda corriente que te la recomendaran: “En ese momento era pseudoefedrina, pseudoanfetaminas que te daban una sensación de fervor cuando entrenabas que o te cansabas y te cerraba la panza”.